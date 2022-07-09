Ученые предположили, как инопланетяне могут общаться между собой

Британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.

Многие ученые занимаются проблемой поиска внеземных цивилизаций, и они уверены, что рано или поздно они выйдут на контакт с человечеством. Как это произойдет сказать сложно, но исследователи поделились предположением, как инопланетные существа могут общаться друг с другом в межзвездном пространстве.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Ученые думают, что внеземные цивилизации используют для этого квантовую физику. Такую связь специалисты пытаются сделать и на Земле. По их словам, при достижении успеха в этой области, свойства квантовой механики сделают передачу информации более быстрой и безопасной. Но есть ряд трудностей, с которыми столкнулись ученые. Одна из них состоит в том, что квантовые сети достаточно хрупкие и чувствительные к помехам. Но в межзвездном пространстве они не имеют таких проблем.

Арджун Берера из Эдинбургского университета отметил, что квантовые сети в пустом космическом пространстве существуют нормально и такую связь могут использовать инопланетяне для общения между собой.

Исследователи отмечают, что частицы света или фотоны, которые можно было бы использовать в виде квантовых частиц в квантовой системе связи, могут преодолеть сотни тысяч световых лет расстояния, что больше, чем размер нашей галактики.

По словам ученых, внеземные цивилизации могли нам посылать определенные сигналы, но мы не можем их получить, ведь для их расшифровки нужен полностью функционирующий квантовый компьютер. Однако теоретическая возможность получить квантовый сигнал от потенциальных инопланетян все же существует.

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