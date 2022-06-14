Британский астроном рассказал, как могут выглядеть инопланетяне и что ждет человечество в будущем

Эксперт рассказал, что инопланетяне, с которыми может потенциально столкнуться человечество, возможно, уже превратились в роботов. Более того, такая участь может ожидать и людей на Земли.

Королевский астроном Великобритании Мартин Рис заявил, что инопланетянами могут быть не только живые организмы, но и искусственный интеллект, переживший своих создателей. Возможно, первыми пришельцами, с которыми столкнуться люди, будут роботы.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперт заявил, что потребовалось 4 миллиарда лет, чтобы простейшая жизнь на Земле смогла сформироваться в человеческую цивилизацию. Сейчас же технологический прогресс настолько быстрый, что роботы могут «вытеснить» людей на нашей планете уже через тысячу лет.

Более того, чтобы выжить на других планетах людям, как заявил эксперт, придется хотя бы частично имплантировать себе искусственные органы или стать киборгами. При этом Рис уверен, что идея массового перемещения людей на Марс бредовая.

Однако, если это и произойдет, то транспортировкой людей на другие планеты должны заниматься частные компании, а не государства.

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