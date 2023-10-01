Ученые предупредили: материки на Земле объединятся, а жизнь будет под угрозой

Материки могут объединиться через 250 млн лет, а рост температуры воздуха убьет многие виды млекопитащих.

Ученые предупредили, что через 250 миллионов лет все континенты планеты объединятся. Но самое ужасное то, что 92% территории Земли станет непригодными для жизни многих видов.

Об этом сообщает Nature со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Geoscience.

Ученые провели прогноз, согласно которому в течение ближайших 250 миллионов лет произойдет объединение всех континентов Земли в единое целое, которое они назвали Пангеей Ультима. Этот процесс будет сопровождаться активизацией вулканов и увеличением уровня углекислого газа в атмосфере. На данный момент Земля находится в периоде циклов суперконтинентов, которые представляют собой временные интервалы между объединением всей суши на планете. Последний суперконтинент, известный как Пангея, раскололся около 200 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что следующая Пангея Ультима сформируется вдоль экватора через 250 миллионов лет. Это произойдет, когда Атлантический океан уменьшится в размерах, и объединенный афро-евразийский континент столкнется с Северной и Южной Америками. Исследователи, во главе с Александром Фарнсвортом из Бристольского университета в Великобритании, провели моделирование будущего климата суперконтинента, чтобы предсказать последствия этого процесса. Команда ученых уверена, что вулканическая активность "нагреет" планету. На преобладающей части суперконтинента температура будет превышать 40°C. Регионы в центре Пангеи Ультимы превратятся в пустыню. В таких условиях не выживет подавляющее большинство млекопитающих. По самому худшему сценарию, только 8% суши будет пригодной для их жизни. В настоящее время такая часть составляет 66%.