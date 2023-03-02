Ученые предупредили о мощных магнитных бурях в марте: названы точные даты

Специалисты прогнозируют магнитные бури в марте 2023 года, которые будут вызваны активностью на Солнце. Люди, страдающие от метеочувствительности, могут ощущать влияние солнечной активности за несколько дней до начала магнитных бурь и несколько дней после них.

Данные опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований.

Календарь магнитных бурь на март:

4 марта — первая солнечная вспышка средней силы;

12 марта — ожидается слабая волна магнитных бурь, которая может привести к ухудшению аппетита и появлению головных болей;

19 марта — средней мощности магнитная буря;

31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, которая может повлиять на самочувствие.

Специалисты напоминают, что магнитные бури часто сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом и перепадами давления. Это объясняется тем, что колебания магнитного поля замедляют капиллярное кровообращение и приводят к кислородному голоданию тканей.

Ранее ученые предупредили о том, что на Землю надвигаются сильные и затяжные магнитные бури. Тогда специалисты говорили, что штормить будет по несколько дней подряд и бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Речь идет о небольших головных болях, сонливости, нарушении концентрации. Медики советуют в дни магнитных бурь нужно более внимательно отнестись к состоянию своего здоровья — обязательно нужно соблюдать нормальный режим дня, полноценно отдыхать, высыпаться, а физические, психоэмоциональные нагрузки желательно снизить.