Ученые предупредили: синий свет может ускорить старение

Проведение долгих часов перед экраном может иметь серьезные последствия для нашего здоровья, предупредили ученые и медики.

Экраны наших смартфонов, ноутбуков, планшетов и других цифровых устройств излучают значительное количество синего цвета, что опасно для кожи. Дерматологи предупреждают, что постоянное воздействие синего света может повредить нашу кожу.

Об этом пишет grodno24.

Синий свет — это самая короткая длина волны в видимом спектре света, он наиболее близок к ультрафиолетовому свету, который ускоряет старение кожи, сказала доктор Мари Лупо, дерматолог из Нового Орлеана.

Солнечный свет является основным источником синего света, и, оставаясь на природе в течение дня, наша кожа подвергается воздействию этого света.

Количество света HEV (высокоэнергетический видимый свет), излучаемого этими устройствами, составляет лишь часть того, что излучается солнцем. Количество времени, которое люди проводят за использованием устройств с синим светом, а также близость этих экранов к лицу пользователя, беспокоят дерматологов по поводу долгосрочных негативных последствий, которые могут наблюдаться на нашей коже лица с течением времени.

Исследования показывают, что воздействие синего света может привести к окислительному повреждению кожи.

«Этот окислительный стресс ускоряет распад коллагена и может вызвать появление тонких линий, морщин и темных кругов», — объясняет доктор Патель. Он также добавляет, что «скрип» в экран вреден, потому что он ускоряет разрушение глазных мышц, а затем образуются тонкие морщинки. Кроме того, как отмечает дерматолог, воспалительные состояния гиперпигментации кожи, такие как меланодермия, также могут усугубляться синим светом.

Защита кожи от синего света работает путем физического блокирования света и борьбы со свободными радикалами, создаваемыми синим светом, до того, как они нанесут ущерб коже (фотостарение, распад коллагена, расслабление, темные пятна и т. Д.).

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать продукты, содержащие оксид цинка, диоксид титана, оксид железа или антиоксиданты, такие как витамин С, — советует дерматолог Келли Рид из Остина. Он отмечает, что также могут помочь продукты с полифенолами зеленого чая, коэнзимом К, резорцином и витамином Е.

Помимо использования крема или сыворотки для кожи, для защиты от синего света важно затемнить экран, включить на устройствах ночной режим, потому что так глаза будут меньше напрягаться.

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