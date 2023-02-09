Ученые приблизились к разгадке тайны пропавшего поселения в США

Археологи на один шаг приблизились к разгадке Стюартс-Таун ‒ пропавшего шотландского поселения XVII века в Порт-Ройале (Южная Каролина, США).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Стюартс-Таун ‒ инициатива компании Carolina Company, основанной для обеспечения безопасности колоний в Америке, которых освободили от английских торговых ограничений, а также как предприятие для поддержки испытывающей трудности экономики Шотландии. Также он должен был быть убежищем для пресвитериан, которых преследовали за религиозные взгляды в Шотландии из-за новой ограничительной литургии, введенной Карлом II.

В 1682 году поселенцы совершили разведывательную поездку в регион Южной Каролины, и уже спустя два года заселили территорию Порт-Рояле, находящегося между английской колонией Чарлстаун и испанскими колонизаторами Северной Флориды.

Испанские каперы напали на колонию в 1686 году, убив весь домашний скот города и сожгли все постройки дотла. После того, как Стюартс-Таун забросили, компании Каролина не удалось получить новый доход от инвесторов, и их инициатива в Новом Свете была мертва.

Точное местонахождение города Стюартс с тех пор было утеряно, потому что общепринятая теория раньше указывала на участок земли Спэниш-Пойнт. Однако археологи из Университета Южной Каролины (USC) полагают, что город находился севернее, где расположен современный центр города Бофорт.

Это предположение отчасти основывается на земельном акте XVIII века, который, как полагают эксперты, в прошлом неверно истолковали. Вместо этого они предполагают, что документ указывает на Бофорт, а не на Спэниш-Пойнт.

Команда Университета Южной Калифорнии провела раскопки на 11 объектах в Бофорте, в рамках чего обнаружила осколки глиняной посуды, которая с большой долей вероятности датируется XVII веком.

До нашего времени не были обнаружены какие-либо следы строений, но керамические доказательства указывают на то, что ученые приблизились к обнаружению города Стюартов в Бофорте.

«Курсор» раньше сообщал, что у побережья Израиля нашли затопленный город.