Ученые придумали, как решить давнюю проблему с расширением Вселенной

Настоящую скорость расширения космоса можно узнать с помощью наблюдения за взрывом, называемым килоновой.

Уже много лет астрономам не дает покоя проблема Хаббла, связанная с измерением скорости расширения Вселенной. Существующие методы показывают разные значения этой скорости.

По данным "Live Science", в новом исследовании предлагается использовать столкновения нейтронных звезд для решения этой проблемы. Ученые утверждают, что изучение килоновых взрывов, самых мощных космических взрывов, которые возникают в результате столкновений нейтронных звезд, может предоставить более точные данные о скорости расширения космоса.

Нейтронные звезды - это очень плотные объекты, оставшиеся после взрывов сверхновых звезд. Они часто образуются в двойных системах, где они медленно приближаются друг к другу и в конечном итоге сталкиваются и объединяются, вызывая килоновые взрывы.

Ученые обнаружили, что эти взрывы имеют удивительно симметричную форму, что может быть полезно для решения проблемы Хаббла. Килоновые взрывы имеют сферическую форму, а температура их одинакова, делая их идеальными источниками света.

Астрономы считают, что измерение яркости взрыва на момент его возникновения и сравнение ее с количеством света, который достигает Земли после пролета миллионов световых лет, позволяет определить точное расстояние до галактики, где произошло столкновение нейтронных звезд.

Это позволяет рассчитать расстояние до галактик, где происходят килоновые взрывы, и учитывая, что свет теряет энергию из-за расширения космоса, можно определить скорость, с которой эти галактики удаляются от Земли. Ученые полагают, что этот метод может предоставить более точные данные о скорости расширения Вселенной, чем существующие методы, основанные на изучении сверхновых и реликтового излучения.

С использованием столкновений нейтронных звезд и изучения килоновых взрывов можно получить новые данные о скорости расширения Вселенной и решить проблему Хаббла. Этот метод открывает новые возможности для астрономов и может привести к более точному пониманию развития нашей Вселенной.

До этого исследование показало, что Вселенная может испариться и полностью исчезнуть.