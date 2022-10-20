Ученые раскрыли тайну размножения угрей

Путешествие ради продолжения рода может длиться до одного года.

Рыбный биолог из Технического университета Дании Ким Аареструп провел детальное исследование, касающееся размножения угрей.

Об этом сообщает Science Alert.

Тысячелетия ученые пытались раскрыть тайну продолжения рода этих существ, наблюдения за которыми – крайне сложный процесс. Дело в том, что угри склонны мигрировать на огромные расстояния, от 5 до 10 тысяч километров, из-за чего за ними тяжело следить.

Однако, в рамках нового исследования специалисты смогли проследить за их миграцией к нерестилищам. Было установлено, что эти существа отправляются на такие большие расстояния для нереста. Потом их личинки дрейфуют обратно ближе к суше, где относительно безопасно.

Ким Аареструп и другие исследователи стали первыми, кто смог проследить весь путь европейских угрей до места их размножения в Саргассовом море. Они располагают уникальными и прямыми свидетельствами частей жизненного цикла угрей.

Раньше эксперты установили, что угри со всей Европы собираются возле Азорских островов и после отправляются в Саргассово море ради размножения. На этом этапе исследователи решили прикрепить спутниковые трекеры к нескольким десяткам самок.

Спустя несколько месяцев эти животные уже добрались к нерестилищам. Оказалось, что в среднем скорость угрей составляет примерно 7 километров в день, а само путешествие может занимать около 12 месяцев.

По словам ученых, во время своего масштабного путешествия угри погружаются на глубину около 1 километра ради сохранения энергии и снижения риска смертности. Теперь исследователи хотят установить, как функционирует навигационный аппарат угрей.

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