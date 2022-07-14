Ученые раскрыли тайну смерти древних лягушек

Палеонтологи из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии сделали открытие после изучения костей ископаемых лягушек, которые показали, что древние амфибии погибли во время спаривания. Явление, которое до сих пор происходит с водными видами, произошло в заповеднике Гейзельталь Эоцен в центральной Германии.

Об этом сообщает Inverse.

Район, где когда-то был заболоченный лес, был местом обитания вымерших растений и животных, населявших Землю между 48 и 41 миллионом лет назад. Согласно исследованию, мало что известно об этом районе, несмотря на его богатую флору и фауну.

Более теплый климат сделал этот район идеальным домом для более чем 50 000 видов, включая предков лошади, крупных крокодилов, гигантских змей, ящериц, птиц и бесхвостых животных — лягушек и жаб.

Предыдущие исследования выдвинули различные гипотезы о гибели лягушек, включая высыхание озер, истощение кислорода в воде, отравление цветением водорослей, замерзание и голодание.

Однако исследование, проведенное под руководством доктора Дэниела Фалька и профессора Марии Макнамара в партнерстве с Университетом Мартина-Лютера в Галле-Виттенберге, показало, что лягушки были здоровы, когда они умерли, и пришел к выводу, что вероятной причиной смерти было утопление во время спаривания.

«Насколько мы можем судить, ископаемые лягушки были здоровы, когда умерли, а на костях нет никаких признаков хищников или падальщиков, также нет доказательств того, что их смыло во время наводнения или они погибли из-за того, что болото высохло. В процессе исключения единственное разумное объяснение состоит в том, что они умерли во время спаривания», — объяснил Фальк

Согласно исследованию, самка лягушки может утонуть, когда на ней находится самец. Смерть может быть причиной полного истощения от физического труда, которого требует спаривание в воде.

Другая теория, получившая название «взрывное размножение», возникает, когда многие самцы собираются и соревнуются за самок в очень короткие промежутки времени — иногда всего до пары часов в год.

Эти находки, которые являются одними из первых новых открытий, сделанных после повторного открытия коллекций окаменелостей Гейзельталя, открытых для публики, помогают объяснить явления, которые до сих пор часто встречаются у лягушек.

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