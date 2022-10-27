Ученые раскрыли тайну, связанную с «Титаником»

Первым сигнал сонара возле затонувшего судна заметил дайвер П. Х. Наргеолет, который активно изучает «Титаник». Феномен был обнаружен 26 лет назад возле обломков судна на глубине 2900 метров. Вспышки также фиксировал гидролокатор в северной части Атлантического океана.

Об этом сообщает IFL Science.

Участники экспедиции «Титаник» OceanGate 2022 года сперва считали, что это другое место кораблекрушения. Однако, в ходе исследования они сделали неожиданное открытие – в этом месте была обнаружена оживленная экосистема.

Найденный хребет решили назвать Наргеолет-Фаннинг – именно так звали двух из участников миссии. Это место является геологической структурой, куда входят базальтовые вулканические образования. Видео демонстрирует уникальную фауну, кишащую морскими обитателями.

По словам профессора-исследователя Центра морских наук Университета Северной Каролины Уилмингтона и главного научного сотрудника OceanGate доктора Стива В. Росса, его поразило разнообразие и плотность губок, бамбуковых кораллов, других холодноводных кораллов, присадочных омаров и рыб.

Он утверждает, что благодаря неизвестной экосистеме можно сравнивать морское биоразнообразие на «Титанике» и возле него. С помощью выявленных отличий и сходств можно увеличить объём знаний о глубоководной среде.

В Наргеолет-Фаннинг были сделаны фото и видео, а также собраны образцы воды для анализа экологической ДНК. Это нужно для измерения степени биоразнообразия в рифе. Помимо этого, можно больше узнать о распространении глубоководной океанической жизни.

«Нам нужно поделиться этой информацией с научным сообществом и политиками, чтобы быть уверенными, что эти уязвимые экосистемы получат должное внимание и защиту, которых они заслуживают», — сказал профессор прикладной морской биологии и экологии Школы геонаук Университета Эдинбурга и доктор Мюррей Робертс.

В рамках миссии OceanGate будут продолжать исследовать «Титаник» и места возле него в 2023 году.

Также «Курсор» сообщал, что новое видео с Титаника позволяет рассмотреть обломки корабля в мельчайших деталях.