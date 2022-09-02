Новое видео с Титаника позволяет рассмотреть обломки корабля в мельчайших деталях

Видео в формате 8K получено компанией OceanGate Expeditions, которое сделало его во время своей экспедиции на «Титаник» в 2022 году.

Во время 8-дневной миссии команда прошла глубоко в Северную Атлантику на борту судна длиной 93,6 метра и подробно описала состояние затонувшего корабля с помощью подводных аппаратов, камер высокого разрешения, 3D-сонара и группы экспертов.

На кадрах запечатлен ряд важных особенностей корабля, в том числе его нос, левый якорь, огромная якорная цепь и прочные бронзовые шпили.

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«Мы видим новые детали на этих кадрах. Например, я никогда не видел имя производителя якорей Noah Hingley & Sons Ltd. на якоре левого борта. Я изучал затонувший корабль в течение десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации», — сказал в своем заявлении Рори Голден, эксперт OceanGate Expeditions по «Титанику» и ветеран-дайвер с «Титаника».

«Один из самых удивительных роликов показывает один из однотактных котлов, который упал на дно океана, когда «Титаник» раскололся на две части. Примечательно, что это был один из таких котлов, который был впервые замечен, когда в 1985 году были идентифицированы обломки «Титаника», — добавил он.

Известно, что «непотопляемый» океанский лайнер затонул в северной части Атлантического океана 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Англии в Нью-Йорк. По меньшей мере 1 500 пассажиров погибли, а обломки корабля затонули на морском дне на глубине около 4 000 м. ниже уровня моря примерно в 740 км. от Ньюфаундленда в Канаде.

Место последнего упокоения корабля не было обнаружено до 1985 года. С тех пор на месте крушения «Титаника» побывало меньше людей, чем в космосе. По неизвестной цене OceanGate Expeditions предлагает туры к месту кораблекрушения для избранных клиентов.

Однако в ходе экспедиций последних лет корабль быстро разрушался под действием ржавчины, морской соли, бактерий, стай глубоководных существ и других сил природы. С момента его открытия 37 лет назад обрушилась передняя мачта корабля, обрушилась кормовая палуба, исчезло воронье гнездо и обрушился спортзал у парадной лестницы. Есть опасения, что нос корабля может быть следующим.

«Сравнивая кадры и изображения 2021 года, мы видим небольшие изменения в некоторых местах крушения. Наша научная группа будет просматривать кадры 8k, 4k и другие кадры, снятые во время экспедиции на «Титаник» 2022 года, на наличие каких-либо изменений. Присутствие экспертов на борту подводного аппарата «Титан» во время нашего погружения позволяет им оценить место кораблекрушения посредством прямого наблюдения, направить наше исследование различных особенностей затонувшего корабля и продолжить свое исследование, используя изображения», — заявил Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions.

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