Ученые раскрыли тайны древнеегипетских материалов для мумификации

В рамках нового исследования ученые обнаружили разные типы материалов, которые использовали при мумификации в Древнем Египте.

Об этом сообщает Nature.

В 2016 году археологи нашли мастерскую по бальзамированию в некрополе Саккара, расположенном в провинции Гиза (Египет). Там находятся древние захоронения египетской королевской семьи, многочисленные пирамиды, в том числе пирамида Джосера, порой называемая Ступенчатой ​​гробницей, и ряд гробниц мастаба.

Мастерская, датируемая 664–525 годами до нашей эры (поздний период Древнего Египта) содержала маркированные горшки возрастом 2500 лет, которые использовали для хранения растительных и животных экстрактов, необходимых в процессе мумификации.

Химический анализ, которые провели ученые из Тюбингенского университета в сотрудничестве с лабораторией Национального исследовательского центра в Гизе, зафиксировал ботанические смолы в горшках. Часть из них происходит из Юго-Восточной Азии.

Эксперты воспользовались газовой хромато-масс-спектрометрией, которая обнаружила экстракты горшков, в том числе кусты можжевельника, кипарисов, кедров, растущих в восточном Средиземноморье. В исследовании также обнаружили экстракты битума из Мертвого моря, животные жиры и пчелиный воск, которые, по всей видимости, были местного происхождения. Также были найдены следы смолы под названием элеми, которую получают из канарских деревьев, растущих в тропических лесах Азии и Африки, и даммар из деревьев шории из южной Индии, Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии.

«Египет был беден ресурсами с точки зрения многих смолистых веществ, поэтому многие из них были закуплены или проданы из дальних стран», – рассказал ученый-археолог из Британского музея Карл Херон.

Процесс, в котором применялись эти материалы, еще нужно определить, а также исследование породило новые вопросы о древних торговых путях, связывающих Древний Египет с местами, где добывались смолы.

Ученые утверждают, что древнеегипетские бальзамировщики хорошо понимали свойства сырья. Горшки содержали сложные смеси ингредиентов, которые в некоторых случаях были тщательно нагреты или дистиллированы. Многие смолы обладали антимикробными свойствами или свойствами, которые способствовали сохранению.

«Курсор» сообщал, что металлоискатель обнаружил «захватывающий» артефакт в Великобритании.