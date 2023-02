Металлоискатель обнаружил «захватывающий» артефакт в Великобритании

В Великобритании с помощью металлоискателя обнаружили золотой кулон и цепочку с инициалами Генриха VIII и Екатерины Арагонской.

Об этом сообщает Historic England.

Автор открытия сообщил о нем местному офицеру по связям с находками из Схемы переносных древностей, который, в свою очередь, уведомил экспертов. Ученые датируют украшения началом 16 века н.э., наиболее вероятной датой является 1521 год, когда он был женат на Екатерине (женился в 1509 году до их развода в 1533 году).

К 1525 году Генрих VIII был без ума от Анны Болейн и был недоволен тем, что его брак с Екатериной не произвел на свет сыновей. Он стремился аннулировать их брак, запустив цепь событий, которые привели к расколу Англии с католической церковью.

Украшение изготовлено из золота, подвеска в форме сердца прикреплена к золотой цепочке из 75 звеньев. Передняя часть кулона украшена мотивом, изображающим красно-белую розу Тюдоров, обвитую кустом граната (символы Генриха VIII и Екатерины Арагонской). В основании надпись +TOVS+IORS, каламбур на французском языке для слова «всегда».

