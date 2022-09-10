Ученые рассказали, что будет с миром, если вымрут все птицы

Исследователи говорят, что в ближайшие 100 лет около 1200 видов птиц могут исчезнуть и последствия для планеты будут ужасающими.

До сих пор ученым не удалось установить точное количество птиц, которые обитают в мире, оценки варьируются от 50 до 428 миллиардов. И пернатые, на самом деле, отыгрывают большую роль в природе. Исследователи рассказали, что будет с планетой, если все птицы исчезнут.

Об этом сообщает The Grunge.

Несмотря на то, что на континентах обитает большое количество птиц, многие виды находятся под угрозой, например, киви и сейшельская пустельга.

Ученые объяснили, если все птицы вымрут, то в мире сократиться распространение семян. Они рассеивают их разными способами и один из них — через фекалии. Кроме того, семена неизменно падают на землю, когда птицы едят фрукты, ягоды и сосновые шишки. Некоторые птицы распространяют семена, когда закапывают их на зиму.

Кроме этого, через вымирание птиц популяции насекомых выйдут из-под контроля. Во всем мире птицы съедают от 400 до 500 метрических тонн жуков. Если бы пернатые исчезли, то нас бы наводнили вредители, способные уничтожить посевы, что приведет к дефициту некоторых источников пищи.

Также более 900 видов птиц помогают опылять растения. Когда они посещают цветы в поисках нектара, пыльца прилипает к их телам и распространяется по мере того, как они посещают больше цветов.

А еще, согласно данным исследователей, мир стал бы грязнее, поскольку некоторые птицы помогают поддерживать чистоту окружающей среды.

«Курсор» писал ране, что испанские ученые, которые наблюдали долгое время за синей птицы, пришли к выводу, что она потеряла свой окрас и озвучили возможную причину.