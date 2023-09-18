Ученые рассказали, как чашка меняет вкус чая

По словам экспертов, керамическая посуда влияет на вкус, аромат и пользу популярного напитка для здоровья.

Выбор глазури на керамических чайных сервизах, используемых для приготовления чая, играет ключевую роль в приготовлении напитка - в частности, в сохранении катехиновых флавоноидов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Нагойского технологического института в Японии, опубликованные в издании SciTechDaily.

В своей работе ученые изучили влияние четырех различных типичных японской коммерческой глазури – Орибе, Намако, Ирабо и Томей – по содержанию катехинов, наиболее распространенного флавоноида, содержащегося в зеленом чае.

Хотя глазурные покрытия в основном состоят из минералов полевого шпата, таких как оксиды кремния, алюминия, натрия и кальция, они также содержат отдельные виды оксидов металлов, которые придают керамическому сосуду уникальный внешний вид и текстуру.

Глазурь Oribe преимущественно содержит оксиды меди (Cu) и придает яркий зеленый цвет, а глазурь Namako содержит оксиды кобальта (Co), придающие темно-синий цвет. Глазурь Irabo содержит оксиды железа (Fe), которые придают оранжевые тона, а глазурь Toumei имеет высокое содержание титана (Ti), что обеспечивает прозрачную поверхность.

Чтобы изучить влияние глазури на катехины чая, исследователи заваривали раствор зеленого чая, используя ионообменную воду при температуре 80°C (176°F) в течение трех минут. Чайные листья отделяли надосадочную жидкость и смешивали с глазурными порошками, нанесенными на керамику. Затем смеси глазури и чая давали реагировать в течение шести часов с последующим удалением порошка глазури центрифугированием и фильтрованием.

Исследователи заметили, что чистый чайный раствор имел чистый ярко-желтый цвет, но после шести часов разложения он превратился в желтовато-коричневый. Напротив, чайные растворы, разложенные различными глазурями, имели более темный черный или коричневый цвет. Другими словами, степень изменения цвета существенно зависела от типа глазури.

Более того, исследователи также наблюдали избирательное снижение количества измененных катехинов в чае. То есть, зеленый чай заваренный в керамической посуде превратился в черный чай.

По мнению ученых, во время реакции химические соединения глазури способствуют окислению молекул катехина, что приводит к образованию вредных веществ для здоровья человека. Это не будет оказывать большое влияние на самочувствие, если не пить напиток из керамической чашки каждый день в течение длительного времени.

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