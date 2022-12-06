Ученые рассказали, как люди делают выводы о других

Ученые провели исследование и установили, что часто люди делают выводы о других только по лицу, что существенно влияет на их дальнейшее восприятие.

Об этом сообщает The Conversation.

Для оценки личности навык делать быстрые выводы может быть полезен, но часто это становится причиной стереотипов. По словам японских ученых, некоторые люди склонны к радикальным выводом о чертах и личностях других людей, которые основываются сугубо на внешности.

К онлайн-исследованию привлекли около 300 людей. Ацуноба Сузуки и его коллегам по научному цеху удалось обнаружить то, что называется «выводами о чертах лица» (FBTI). Преимущественно испытуемым для высказывания ряда суждений о личности было достаточно лишь краткого рассмотрения лица.

Ученые отмечают, что каждому свойственно в той или иной степени делать подобные выводы, но некоторым участникам был свойственно делать радикальные суждения (как положительные, так и отрицательные). Они делали так же при учитывании возраста, пола и этнической принадлежности человека.

По мнению японских исследований, огромная проблема состоит в том, что человек, к примеру, видит определенный тип лица и считает, что человеку гарантированно свойственны определенные черты. Например, если у собеседника жесткий взгляд и мужественные черты, то может показаться, что этот человек является крайне ненадежным. И наоборот, женственные черты лица и большие глаза производят впечатление некомпетентности.

Ученые отмечают, что поспешные суждения предсказуемы, но в основном являются неточными. Ситуация отягощается тем, что людям в основном трудно изменять свое первое впечатление.

Как это отражается на практике? Например, по итогам собеседования могут нанять некомпетентного человека из-за «неправильного» лица. Бессознательная пристрастность приводит к тому, что человек часто не осознает, чего именно он желает.

«Курсор» сообщал, что нейробиологи рассказали, как наш мозг воспринимает время.