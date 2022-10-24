Жизнь в бездне: на глубине 500 метров под водой обнаружен целый мир

Акванавты изучали дно вокруг Мальдивских островов и неожиданно выявили уникальную экосистему, полную рыб, акул и других живых существ.

Целый неизвестный науке мир обнаружили исследователи глубоко под водой.

Экспедиция вдоль глубоководной горы на архипелаге на Мальдивах открыла ранее неизвестный тип процветающей экосистемы. пишет Science Alert.

Ученые засняли целые косяки тунца, голодных акул и других глубоководных рыб, таких как колючие орео, альфонсино и рыбы-собаки.

Миссия акванавтов называлась Nekton Maldives. Она систематически изучает и картирует воды Мальдивских островов, цепи из около трех десятков коралловых атоллов. Данное исследование является совместным проектом некоммерческого исследовательского института, правительства Мальдив и исследователей из Оксфордского университета.

Команда акванавтов недавно наткнулась на новую уникальную систему, окружающую глубоководную гору Сато Рахаа, возникшую более 60 миллионов лет назад.

Данная экосистема является уникальной — микронектон по сути стал заложником местного рельефа и не способен опускаться ниже 500 метров. В результате эти крохотные существа создали в этом «оазисе жизни» вертикальную волну миграции, чем привлекают более крупных хищников.

В ходе экспедиции ученым удалось разглядеть в этой уникальной экосистеме тигровых акул, жаберных акул, акул-глотателей, зубчатых акул-молотов, шелковистых акул, песчаных тигровых акул и даже бляшкошипых акул, которые встречаются крайне редко.

По словам морского ученого из Оксфордского университета Люси Вудалл, новая находка позволит исследователям лучше понять глубины океана.

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