Ученые рассказали, как узнать, что чувствует собака

Китайские ученые провели большой эксперимент, в котором участвовали десятки собак породы бигль и множество людей. Выяснилось, что при встрече с незнакомцами собаки виляют хвостом влево.

В результате исследований, проведенных китайскими учеными, удалось установить, как «читать» язык хвоста собаки.

Сотрудники Академии наук Китайской Народной Республики использовали систему отслеживания движения для анализа 21 тысячи виляний хвостами десяти собак породы бигль. В ходе эксперимента животные в течение трех дней встречались с незнакомцами, которые относились к ним по-доброму — гладили, кормили и играли.

Эксперты заметили, что при встрече с незнакомцами собаки виляли хвостом влево, а когда к ним подходили люди, с которыми они ранее общались, движения их хвоста были направлены вправо.

По словам доктора Юнь Цю Чжана, одного из руководителей исследования, собаки виляют хвостом в правую сторону из-за активации левого полушария мозга, которое обрабатывает положительные эмоции.

Из этого можно сделать вывод: если ваш питомец виляет хвостом вправо, значит, он доволен и счастлив. Если хвост отклоняется больше влево, можно предположить, что собака нервничает или боится.