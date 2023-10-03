Ученые рассказали о необычном влиянии популярной специи на сердце

Это специя, как говорят специалисты, не раз подтверждала свою пользу перед наукой.

Ученые говорят, что добавление острого перца чили в пищу не только разнообразит ее вкусовые качества, сделав их более выраженными, но и благоприятно отразится на состоянии здоровья. Последние исследования позволили получить некоторые интересные сведения об этом утверждении, в частности, о реальной пользе перца чили для здоровья сердца.

Об этом пишет Skeptical Raptor.

В эксперименте приняли участие около 23 тысячи человек, которые вели пищевой дневник, отслеживая потребление перца чили. На основании полученных данных они были разделены на группы: те, кто не ел или ел очень мало чили, те, кто ел его до двух раз в неделю, те, кто употреблял его от двух до четырех раз в неделю, и те, кто ел его более четырех раз в неделю.

В результате проведенного Мариалаурой Боначчо и ее сотрудниками исследования, ученые выяснили, что люди, употреблявшие перец чили более двух раз в неделю, имели более продолжительную жизнь, в среднем, на 8,2 года по сравнению с теми, кто употреблял его редко или вообще не употреблял. И это зависело не только от возраста или рациона питания — учитывались такие факторы, как пол и количество потребляемых калорий.

У тех, кто регулярно употреблял чили, риск смерти от всех причин был снижен примерно на 23 процента. В частности, на 34 процента снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 44 процента — от болезней сердца и на 61 процент — от цереброваскулярных заболеваний, при которых нарушается кровоснабжение мозга. В то же время употребление чили не повлияло на риск развития рака.

"Курсор" писал ранее, что паприка, которая изготовляется из спелого красного перца, является одной из самых любимых приправ поваров во всем мире. Но ученые говорят, что это не только специя, которая придает блюдам вкус и изысканный аромат, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, улучшающих состояние нашего здоровья.