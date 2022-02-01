Ученые рассказали о роли тропических лесов умеренного пояса в борьбе с изменением климата

Во всем мире признано, что расширение лесных массивов может быть одним из наиболее эффективных решений в борьбе с изменением климата. Однако новое исследование показало, что уровень роста, необходимый для производства количества деревьев, требуемого британскими целями, вряд ли будет достигнут только за счет естественных средств.

Ученые-экологи и климатологи из Университета Плимута показали, что поведение домашнего скота в поисках пищи является основным фактором, определяющим расширение и соединение фрагментированных нагорных дубовых лесов Великобритании — так называемых «тропических лесов умеренного пояса».

Об этом сообщает научное издание «Nature».

Исследование, сосредоточенное в Дартмуре на юго-западе Англии, показало, что присутствие домашнего скота привело к тому, что выжило гораздо меньше саженцев дуба. Когда саженцы выживали, они были меньше по размеру и в худшем состоянии, а также редко жили дольше восьми лет без защиты.

Интересно, что беспокойство, причиняемое пасущимся домашним скотом, может оказывать в том числе и благотворное воздействие, а его влияние зависит от окружающих видов растений и контроля со стороны человека.

Например, хотя ядовитый папоротник-орляк может помочь защитить самые молодые саженцы деревьев от пасущихся животных, слишком много папоротника-орляка может ухудшить подходящие условия для посадки саженцев дуба из-за усиления конкуренции за свет.

При организации мест обитания и пастбищ животных, таких как крупный рогатый скот и пони, можно существенно снизить участки прорастания папоротника и, таким образом, помочь поддержать условия для расширения тропических лесов умеренного пояса.

Исследование оценило естественное возобновление саженцев дуба вдали от дубовых лесов на нескольких участках Дартмура и показало, что приживаемость местного дуба в основном ограничивалась 20 метрами от ближайшего взрослого дерева.

Этот уровень естественного расширения, по словам исследователей, недостаточен для адекватного накопления углерода, смягчения последствий наводнений и обеспечения биоразнообразия в темпах или масштабах, необходимых для этих горных ландшафтов.

Вместо этого специалисты предлагают путь стратегического целенаправленного вмешательства и выборочную посадку определенных типов растительности, чтобы проверить необходимость защиты деревьев и возможности по их массовому распространению.

По словам экспертов, новый антропогенный подход можно использовать для повышения экологической чувствительности схем посадки в охраняемых ландшафтах, таких как Дартмур и другие национальные парки по всему миру, таким образом противостоя глобальным изменениям климата.

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