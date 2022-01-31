В Лондоне установили «портал» в Антарктиду

«Гринпис» установил на Трафальгарской площади в Лондоне портал Антарктиды. Он транслирует жизнь на материке в реальном времени. Четырехметровая конструкция транслирует в прямом эфире колонию пингвинов Gentoo, обнаруженную на прошлой неделе международной группой экспедиторов.

Сообщается, что в Лондоне была установлена четырехметровая конструкция, транслирующая Антарктиду, а конкретнее — жизнь колонии пингвинов Gentoo. Так называемый «портал» в Антарктиду позволяет жителем столицы Великобритании круглосуточно наблюдать за жизнью животных.

Об этом сообщила пресс-служба британского отделения организации «Гринпис».

«Этот портал является напоминанием, что мы можем потерять, если мы не будем защищать наши океаны. Нам нужны срочные действия по изменению климата», – заявила Луиза Кассон, активистка Greenpeace UK Ocean Campaigner.

Стало известно, что упомянутую группу пингвинов нашли значительно южнее, чем предполагалось ранее. Что свидетельствует о серьезных климатических изменениях, повлиявших на географию обитания животных.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые научили попугая играть в гольф.

Процесс игры попугаев какаду в гольф сняли на камеру. Видео показали в сети. Тест проходили несколько какаду. Но один из них, взрослый самец по имени Фигаро, превзошел большинство своих соперников.

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