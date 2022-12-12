Эксперты посоветовали добавлять соль во время стирки

Мало кто знает о секретном методе домохозяек стирать вещи с добавлением соли. А у этого секрета, как оказалось, есть немало преимуществ.
О них пишет Gazeta.ua.
Добавить соль в стиральную машину можно двумя способами: либо через специальный отсек для порошка, либо добавляя в сам барабан вместе с вещами. Можно даже предварительно замочить вещи с солью, а в стиральную машину их выкладывать после предварительного полоскания.
Лучше всего использовать крупную соль. Для стирки рекомендуется добавлять чайную ложка соли, а температуру выставлять на 80-90 градусов, чтобы соль растворилась.
Стирка вещей с солью дает такие эффекты:
- восстанавливает блеск цветных вещей;
- смягчает кухонные и банные полотенца;
- удаляет из машины неприятный запах;
- устраняет накипь с барабана, грибок и бактерии.
Если стиральная машина имеет неприятный запах, то удалить его можно с помощью «холостого режима» стирки. Для этого в барабан насыпают одну столовую ложку (примерно 25 г) соли, полстакана соды и проводят стирку при высокой температуре.
Можно добавлять соль в отсек для кондиционера или ополаскивателя. Но концентрацию для такого способа нужно брать минимальную — достаточно одной чайной ложки.
Благодаря этому, вы добьетесь:
- быстрого высыхания вещей;
- блеска и яркости цвета вещей;
- восстановления мягкости махровых полотенец;
- удаления запахов и пятен с постельного белья.
Соль часто используют для аллергиков, поскольку она эффективно выполаскивает моющее средство из вещей даже в режиме быстрой стирки.
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