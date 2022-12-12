Эксперты посоветовали добавлять соль во время стирки

Соль эффективно удаляет моющее средство из вещей даже в режиме быстрой стирки, что очень важно для людей, склонных к аллергии.

Мало кто знает о секретном методе домохозяек стирать вещи с добавлением соли. А у этого секрета, как оказалось, есть немало преимуществ.

О них пишет Gazeta.ua.

Добавить соль в стиральную машину можно двумя способами: либо через специальный отсек для порошка, либо добавляя в сам барабан вместе с вещами. Можно даже предварительно замочить вещи с солью, а в стиральную машину их выкладывать после предварительного полоскания.

Лучше всего использовать крупную соль. Для стирки рекомендуется добавлять чайную ложка соли, а температуру выставлять на 80-90 градусов, чтобы соль растворилась.

Стирка вещей с солью дает такие эффекты:

восстанавливает блеск цветных вещей;

смягчает кухонные и банные полотенца;

удаляет из машины неприятный запах;

устраняет накипь с барабана, грибок и бактерии.

Если стиральная машина имеет неприятный запах, то удалить его можно с помощью «холостого режима» стирки. Для этого в барабан насыпают одну столовую ложку (примерно 25 г) соли, полстакана соды и проводят стирку при высокой температуре.

Можно добавлять соль в отсек для кондиционера или ополаскивателя. Но концентрацию для такого способа нужно брать минимальную — достаточно одной чайной ложки.

Благодаря этому, вы добьетесь:

быстрого высыхания вещей;

блеска и яркости цвета вещей;

восстановления мягкости махровых полотенец;

удаления запахов и пятен с постельного белья.

Соль часто используют для аллергиков, поскольку она эффективно выполаскивает моющее средство из вещей даже в режиме быстрой стирки.

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