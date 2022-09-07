Ученые рассказали об интересной особенности фокусников

Единожды Барнхарт заметил, что перед самым важным моментом фокуса его исполнитель начинает чаще моргать, а потому он решил исследовать этот нюанс поведения.

Об этом сообщает PsyPost.

К экспериментам привлекли более 10 иллюзионистов, занимающихся своим ремеслом от 6 месяцев до 50 лет. Каждого из них попросили выполнить всемирно известный фокус с монетой, что записывалось на видео, как и предварительная тренировка. Оказалось, что когда дело приближалось к кульминации фокуса, то все иллюзионисты почему-то начинали чаще моргать.

Ученые полагают, что это происходит неосознанно. Однако, благодаря частому морганию иллюзионисты могут вынуждать своих зрителей тоже так делать, в силу чего они в буквальном смысле промаргивают финальное исполнение трюка. Более того, эксперимент показал, что чем сложнее фокус – тем чаще его авторы начинали моргать.

Учитывая прошлые исследования, демонстрирующие, что преимущественно зрители моргают одновременно, ученые полагают, что иллюзионист выступает своего рода катализатором моргания для публики. Также есть версия, что фокусникам известно, когда именно внимание людей может упасть – именно этот момент они используют для выполнения финальной части трюка. Возможно, благодаря этому последняя остается незамеченной.

«Это было удивительно и не соответствовало объяснениям из мира магии. Наша схема результатов указывает на потенциально интересное явление: мы предполагаем, что фокусники могут моргать, когда они выполняют ловкость рук, чтобы побудить свою аудиторию делать то же самое, тем самым ослепляя аудиторию к любым свидетельствам махинаций фокусника», – сказано в исследовании.

Ранее «Курсор» сообщал, что работа человеческого мозга влияет на процесс похудения.