Работа человеческого мозга влияет на процесс похудения — ученые

По словам исследователей, сенсорные нейроны и симпатическая нервная система работают в тандеме – первые выключают метаболический процесс, а вторая – запускает.

Исследование, проведенное Научно-исследовательским институтом Скриппса, выявило связь между жировыми клетками и мозгом. Полученные данные показывают, что мозг не регулирует сжигание жира, просто медленно реагируя на гормональные сигналы в крови, а может напрямую посылать сообщения в жировую ткань и влиять на метаболические процессы.

Об этом сообщает портал New Atlas.

Как пишут авторы материала, традиционный взгляд на обмен веществ предполагает, что организм использует различные сигнальные молекулы, такие как гормоны, для регулирования выработки энергии.

«Жировая ткань похожа на систему хранения энергии в организме, и когда нам нужно использовать эти запасы для получения дополнительного «топлива» во время высокой физической активности или стресса, определенные сигналы запускают симпатическую нервную систему, чтобы она начала общаться с этими жировыми клетками», — пишет издание.

Отмечается, что в ходе исследования ученые заблокировали связь между мозгом и жировыми тканями – результат был удивительным. Оказалось, что в случае отключения сенсорных нейронов наш организм запускает в действие систему, которая в свою очередь активировала процессы сжигания жира. Ученые заметили, что белые жировые клетки начали активно превращаться в бурый жир.

Как следствие, ученые пришли к выводу, что сенсорные нейроны и симпатическая нервная система работают в тандеме – первые выключают метаболический процесс, а вторая – запускает. В результате стало понятно, что наш мозг способен оказывать непосредственное влияние на процесс жиросжигания.

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