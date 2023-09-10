Ученые рассказали об отсроченных последствиях недосыпа - сколько часов нужно спать в каждом возрасте

Австралийские ученые пять лет следили за состояние людей, которые отводили для сна разное количество часов.

Австралийские ученые из Университета Ла Троба в ходе длительного исследования выяснили, какие негативные последствия плохого сна могут появляться со временем. Всем известно, что после недосыпа страдает работоспособность, появляется вялость, раздражительность. Однако отсроченные последствия куда опаснее - через год люди могут столкнуться с расстройствами психики, говорят эксперты.

Об этом пишет Science Direct.

Ученые проанализировали данные исследования NZAVS, в котором 20 лет оценивалось состояние здоровья жителей Новой Зеландии. Люди рассказывали, сколько часов они спали каждую ночь, а ученые оценивали их уровень стресса на уровне ряда тестов. За пять лет ученым удалось собрать данные о качестве сна более 133 тысяч жителей Новой Зеландии. Это помогло им отследить взаимосвязь плохого сна и проблем с психическим здоровьем. Первые признаки зачастую появлялись спустя год беспокойного или недостаточного сна.

Ученые констатировали, что, по их сведениям, около 40% добровольцев спят менее 7-9 часов. И именно у такого количества людей вскоре появились признаки психических расстройств. Люди, которые спали положенные 7-8 часов, таких проблем не имели.

На основе собранных данных ученые также уточнили идеальную продолжительность сна для людей разных возрастов. Так, если новорожденным (0 – 3 месяца) должны спать 14-17 часов, то младенцам (4 – 11 месяцев) нужно 12-15 часов, малышам (1 – 2 года) — 11-14 часов, а дошкольникам (3 – 5 лет) — 10-13 часов.

Детям (6 – 13 лет) нужно спать 9-11 часов, а подросткам (14 – 17 лет) — 8-10 часов.

Взрослым людям (18 – 64 лет) нужно 7-9 часов, а после 65 - 7-8 часов. Снижать эту норму не стоит, говорят они.

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