Ученые рассказали, откуда в Европу пришли знания о производстве керамических сосудов

Самые ранние образцы керамических сосудов, возраст которых составляет до 20 тысяч лет, происходят из Китая.

Ученые считают, что знания касаемо изготовления керамических сосудов пришли в Европу не только с Ближнего Востока, но и с Дальнего через Сибирь и Каспийское море.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Примеры керамических фигурок, такие как фигурка Венеры из Дольни Вестонице граветтской культуры, обнаруженная в Чешской Республике, датируются примерно 29 000–25 000 лет до нашей эры. Однако самые ранние образцы керамических сосудов происходят из Китая примерно от 20 000 до 19 000 лет назад.

Среди экспертов преобладало мнение, что знания о производстве керамических сосудов пришли в Европу с появлением сельского хозяйства с Дальнего Востока через Ближний Восток. Однако новое исследование показало, что способность производить керамические сосуды также появилась в северо-восточных углах европейского континента из Западной Сибири и региона Каспийского моря, где самые старые сосуды датируются примерно 5900 г. до н.э.

«В Европе, т.е. в Прибалтике, где распространена мезолитическая керамика, происхождение сосудов сложное. Его появление датируется около 4700 г. до н.э. и считается результатом как раннего неолита, так и вторичных влияний с Востока», — утверждают исследователи.

Группа ученых, в которую вошли ученые из Йоркского университета и Британского музея, а также из Польши, проанализировала остатки более 1200 гончарных сосудов из 156 мест, связанных с общинами охотников-собирателей в девяти странах Северной и Восточной Европы.

Исследование показало, что способность производить глиняную посуду проникла из Сибири и Каспийского моря в северо-восточную Европу примерно с 5900 г. до н.э., возможно, на протяжении жизни одного поколения. Быстрое распространение знаний было возможно не за счет миграций и перемещений населения, а за счет обмена идеями между сообществами, живущими рядом друг с другом.

«Курсор» сообщал, что израильские археологи сделали уникальное научное открытие.