Израильские археологи сделали уникальное научное открытие

Группа израильских археологов обнаружила самые ранние свидетельства использования серебра в качестве валюты в Леванте, возраст которых превышает 3600 лет.

Об этом сообщает Journal of Archaeological Science.

Открытие принадлежит исследователям из Хайфского университета и Еврейского университета. Обнаруженные при раскопках вокруг Израиля и в Газе серебряные протомонеты датируются средним бронзовым веком и появились либо в древней Анатолии, либо в районе древней Греции. Речь идет о самом раннем свидетельстве накопления серебра.

Это также указывает на то, что появились первые свидетельства существования непрерывной и длительной торговли металлами между Левантом и Анатолией, уже за 1700 лет до нашей эры. Ученым точно было известно о существовании такой торговли в Железном веке, но новое открытие отодвигает ее начало на 500 лет раньше. Утверждается, что у древних городов региона были более развитые междугородние торговые отношения и экономики, чем считали до этого.

Артефакты обнаружили в израильских городах Мегиддо, Гезер и Шило, а также в Тель-эль-Аджуле в Газа. На их различное происхождение указал изотопный анализ. В рамках исследования были изучены ранее обнаруженные образцы из Управления древностей Израиля, Музея Рокфеллера и Новоорлеанской баптистской теологической семинарии.

По словам исследователей, люди в Леванте не начали использовать отчеканенные монеты почти через 1000 лет после того, как эти осколки серебра стали использоваться в качестве валюты. При крупных покупках эти грубо ограненные кусочки серебра служили валютой благодаря весу драгоценного металла.

«Курсор» сообщал, что во время раскопок в Израиле обнаружили останки византийского монаха.