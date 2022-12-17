Ученые рассказали, почему люди чихают. Также они вспомнили, как можно сделать это с открытыми глазами.
Об этом пишет портал InternetUA.
Отмечается, что чихание (стернутация) является реакцией на раздражение или щекотку внутри носа. Организм производит внезапный и мощный выброс воздуха. С помощью чихания тело лишается нежелательных частиц из носовых ходов. Подсчитано, что чихание выводит около 100 000 микробов.
Популярные причины чихания:
- пыль;
- аллергия;
- простуда и грипп;
- холодный или сухой воздух;
- загрязненный воздух;
- специи.
«Также люди иногда чихают во время выщипывания бровей. Когда вы выщипываете волоски, это раздражает нервные окончания на лице», — говорится в материале.
Возможно ли чихнуть с открытыми глазами
Ученые отмечают, что чихание включает вегетативный рефлекс, закрывающий глаза и не предполагает сознательного решения.
«Исследователи заявили, что человек может чихнуть с открытыми глазами. Для этого нужно приложить усилия, чтобы преодолеть рефлекс», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, медики рассказали, почему нельзя сдерживать чихание. Многие люди, особенно находясь в общественных местах, часто сдерживают чихание. Однако отоларингологи из Университетских больниц Лестера говорят, что так делать нельзя.
Исследователи рассказали, что во время чихания организм выталкивает около 40 тысяч мелких капель — пыли и микробов. И несмотря на то, что побочные эффекты от задержки чихания довольно редкие, они могут вызвать серьезные травмы.
Курсор писал ранее, что почти 70% людей, страдающих аллергией, имеют аллергию на клещей домашней пыли, и только 30% страдают аллергией на сезонные цветочные растения. Доктор Иегуда Шварц, специалист по пульмонологии, объясняет все, что вам нужно знать об аллергии и способах ее лечения.