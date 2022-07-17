Ученые рассказали, почему у тираннозавров были маленькие передние лапы

Длина тела животного достигала 11 метров, голова — метра, а вот передние лапы — всего 60 сантиметров. Ученые считают, что это было эволюционным преимуществом.

Аргентинские ученые обнаружили останки гигантского динозавра Meraxes gigas на территории современной северной Патагонии. Находка может пролить свет на то, почему у этого динозавра и тираннозавра были такие маленькие передние лапы.

У этого динозавра была огромная голова. Длина тела животного достигала 11 метров, голова — метра, а вот передние лапы — всего 60 сантиметров. Ученые считают, что это было эволюционным преимуществом.

Хотя M. gigas и Tyrannosaurus rex имели схожие передние конечности, они не являлись родственными видами. Сходство объясняется конвергентной эволюцией, когда у разных видов с похожим образом жизни развиваются похожие черты.

По словам ведущего автора исследования Эрнесто Бахмана и Хуана Канале из Музея палеонтологии, одно из возможных объяснений появления таких маленьких лап заключается в том, что передние конечности играли важную роль в охоте у далеких предков Meraxes и T. rex. Позже большая голова с сильными челюстями стала гораздо более эффективным орудием охоты, а передние лапы постепенно атрофировались.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути.