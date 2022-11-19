Ученые рассказали, почему употребление алкоголя подростками разрушает всю их будущую жизнь

Пристрастие к алкоголю в юном возрасте может отразиться не только на здоровье, но и на удовлетворенности жизнью в более старшем возрасте.

О вреде для здоровья при употреблении алкоголя в юном возрасте известно давно, на эту тему проводилось много исследований. Однако недавно исследователи обнаружили новые негативные последствия, сообщает SciTechDaily.

Дело в том, что алкоголь в подростковом возрасте негативно воздействует на всю дальнейшую жизнь человека, лишая возможности счастья и удовлетворенности жизнью.

Американские специалисты из Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона в Рутгерсе вместе с учеными из университета Содружества в Вирджинии анализировали влияние алкоголя на 6 тысяч подростков в возрасте 16-18 лет.

Причем, ученые сосредоточились на том, как употребление алкоголя отразится на здоровье и жизни человека в более взрослой жизни.

Вначале ученые определили, что считать «злоупотреблением алкоголем» исходя из частоты употребления и проблем с алкоголем. Также специалисты опросили участников эксперимента на предмет счастья, удовлетворенности жизнью, и самооценки в возрасте 34 лет.

Были собраны данные по 2733 парам близнецов, родившихся в конце 70-х годов в Финляндии. Оказалось, что в одной и той же семье, даже с поправками на генетические характеристики, употребление алкоголя в юном возрасте также влияет на долгосрочное физическое здоровье.

Ранее было выявлено негативное влияние от употребления алкоголя на психическое здоровье в дальнейшей жизни. Но новые результаты подтвердили и еще один факт, что алкоголь в юном возрасте также влияют на долгосрочное физическое здоровье и даже удовлетворенность жизнью.

Эти выводы уникальны тем, что направлены на понимание того, что последствия от раннего злоупотребления алкоголем будут преследовать человека более 20 лет.

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