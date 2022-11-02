Можно ли пить алкоголь при диабете: ученые

Эксперты из Американской кардиологической ассоциации (AHA) провели крупномасштабное исследование, в рамках которого они хотели изучить связь между алкоголем, диабетом и гипертонией.

Об этом сообщает AHA.

К исследованию привлекли более 10 тысяч человек, у которых за 10 лет до начала исследования был диагностирован диабет второго типа. Средний возраст участников составил 63 года.

Согласно результатам предыдущих исследования, есть связь между чрезмерным употреблением алкоголя и высоким кровяным давлением, но как связано умеренное употребление алкоголя, гипертония и диабет – было неизвестно. Ученые разделили испытуемых на следующие группы:

не пьющие вообще;

слабо пьющие (1 – 7 порций алкоголя в неделю);

умеренно пьют (8 – 14 порций в неделю)

сильно пьющие (15 и более порций в неделю).

Отметим, что порция алкоголя в рамках этого исследования – эквивалент 350 миллилитров пива, 140 миллилитров вина или 40 миллилитров крепких напитков. Ученые измеряли АД и учитывали дополнительные факторы (курение, ожирение или высокий уровень холестерина). Помимо этого, вносились поправки, если участник принимал какие-то лекарства.

Результаты исследования оказались следующими:

Легкое употребление алкоголя не повышает давления.

Умеренное употребление алкоголя – увеличивает риск повышения АД на 79%, риск развития гипертонии первой ступени – на 66%, второй ступени – на 62%.

Чрезмерное употребление – на 91, 149 и 204% соответственно.

То есть, употребление 8 или более порций алкогольных напитков в неделю провоцирует серьезное повышение у диабетиков риска развития гипертонии. Эксперты советуют людям с диабетом изменить свой образ жизни и уменьшить количество употребляемого алкоголя, особенно если человек не может контролировать свое кровяное давление.

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