Ученые рассказали, почему возникает дежавю

На протяжении тысячелетий людей со всех уголков мира беспокоило то, чем обусловлено чувство дежавю. При нем происходящее с человеком напоминает то, что он уже словно пережил прежде. В переводе с французского языка выражение «дежавю» означает «уже увиденное».

Об этом сообщает Science Alert.

Первые околонаучные объяснения этого феномена появились еще несколько столетий назад. С того момента предлагались разные теории, среди которых дежавю является:

воспоминанием из прошлой жизни;

следствием умственной дисфункции;

проблемами с мозгом или временным сбоем его функционирования.

В начале этого века ученый Алан Браун резюмировал все накопленные знания о дежавю. Часть из них имела мистический характер, но также были объясняющие этот феномен научные гипотезы. Исследователь узнал, что около 2/3 населения Земли испытывали дежавю хотя бы единожды. Также он утверждает, что самые распространенные триггеры, вызывающие это чувство – сцена, место и разговор.

Выводы Брауна заинтересовали ряд других исследователей, которые, возможно, недавно раскрыли одну из тайн дежавю. В частности, они проверили так называемую гештальт-гипотезу знакомства, согласно которой дежавю обусловлено пространственным сходством со сценой из прошлого. Она состоит в том, что место, в котором находится человек, имеет схожую планировку построения с местом, где он находился раньше.

Например, это касается коридоров, мебели и других объектов. Дежавю якобы возникает тогда, если прошлая похожая ситуация не «всплывает» в памяти, что становится причиной необъяснимого чувства знакомства с нынешней ситуацией. В ходе исследования ученые воспользовались виртуальной реальностью, где находились испытуемые.

Благодаря этому они манипулировали средой, где находились люди. У некоторых сцен был похожий план, а другие имели уникальный характер. Эксперимент указал на то, что гештальт-гипотеза знакомства имеет смысл, потому что дежавю чаще всего появлялось в сценах, в которых предметы были похожим образом расположены или уже встречались человеку ранее. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайну дежавю.

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