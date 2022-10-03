Ученые рассказали, из-за чего увеличивается «биологический» возраст человека

На биологический возраст влияет генетика, образ жизни, окружающая среда и привычки человека, считают ученые, проводившие исследования этого вопроса.

Иногда люди выглядят старше своего возраста, а бывает что кто-то удивительно хорошо «сохранился» и получает комплименты от окружающих по поводу своего возраста. От чего это зависит?

Специалисты из Стэнфордского и Китайского университета Гонконга анализировали факторы, которые влияют на «биологический» возраст человека, сообщает The Guardian.

Ученые рассказали, что биологический возраст в большей степени зависит от генетики и основан на старении функций организма. Также к факторам влияния относят образ жизни, окружающую среду и привычки, делающие тело старше, чем должно быть.

Специалисты оценивали данные более 2,5 тысяч людей с разными заболеваниями: болезни легких и печени, сердечно-сосудистые заболевания

Далее авторы исследования сравнивали эту информацию с данными здоровых людей. В итоге планируемый возраст не слишком отличался от паспортного, погрешность не превышала 1,5 года.

Но ученые выяснили интересный фактор: выявилась непосредственная связь между биологическим возрастом и психологическим здоровьем. То есть люди с депрессивными чувствами, одинокие или страдающие от стрессов стареют гораздо быстрее тех, кто имеет вредные привычки, например, курение.

Специалисты подсчитали, что биологический возраст несчастного человека в среднем на 1,65 года больше реального. Как рассчитывают ученые, это открытие поможет дальнейшим исследованиям в области психологии и ее влияния на старение.

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