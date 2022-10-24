Ученые рассказали про электрические разряды на растениях во время грозы

Электрические заряды на листьях деревьев во время бури могут генерировать химические вещества, которые могут влиять на качество воздуха.

Исследования показывают, какие неожиданные функции выполняют растения во время грозы, сообщает New Atlas.

Ученые изучили явления, когда бури вызывают небольшие электрические разряды в наземных объектах. Чаще всего эти выделения, также называемые коронами, видны на заостренных листьях растений.

Группа ученых из Университета штата Пенсильвания пришла к выводу, что во время бурь венчики на листьях могут генерировать значительное количество химических веществ, таких как гидроксильный радикал (OH) и гидропероксильный радикал (HO2). Эти вещества влияют на качество воздуха.

Газообразные молекулы являются важными «очистителями» нашей атмосферы и способны расщеплять парниковые газы, включая метан. Однако эти молекулы могут также создавать высокие уровни озона, сталкиваясь с кислородом, что приводит к обратному эффекту на качество воздуха. На бури приходится около 16% всех глобальных атмосферных гидроксильных радикалов, говорит Брун, поэтому ученым важно понять все потенциальные источники OH, чтобы лучше прогнозировать качество воздуха и изменение климата в будущем.

В ходе исследования ученые попытались выяснить, какое количество OH может высвобождаться во время бурь — они пришли к выводу, что кроны растений генерируют экстремальное количество гидроксильных радикалов. Предполагается, что большие леса в будущем могут привести к экстремальным уровням OH во время штормов.

Другой исследователь в проекте, Яна Дженкинс, рассказала, что на всей планете растет около двух триллионов деревьев. Она и ее коллеги пришли к выводу, что в любой момент времени на Земле насчитывается около 1800 штормов. Дженкинс считает, что количество ОГ, образующихся во время штормов, действительно имеет решающее значение и может существенно повлиять на качество воздуха.

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