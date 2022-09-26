Ученые рассказали про насекомых, способных ускорить нагревание планеты

Международная группа ученых провела исследование и сосредоточилась на том, чтобы изучить насколько эти насекомые теплолюбивые — результаты их поразил.

Исследователи из Университета Майами выяснили, что термиты представляют опасность для нашей планеты, поскольку они начали распространяться в более холодные регионы, а это способствует ускорению глобальное потепление.

Об этом сообщается в журнале Science.

Дело в том, что термиты начали заселять все большие площади, поскольку Земля в связи с изменением климата стала теплее и суше, а термиты меньше нуждаются во влаге, чем различные бактерии и грибки, и предпочитают высокие температуры. Термиты, как говорят ученые, начали разлагать все больше древесины, а этот процесс занимает одно из центральных мест в углеродном цикле нашей планеты. Его интенсификация может повлиять на глобальный климат.

Исследователи отметили, что разложение древесины термитами увеличивается почти в семь раз при повышении температуры на каждые 10 градусов Цельсия. То есть, чем теплее становится Земля, тем все большие регионы начинают осваивать насекомые, которые сами способствуют потеплению.

Экологи говорят, что в ближайшие десятилетия наша планета будет нагреваться, а это будет увеличивать и популяцию термитов. Насекомые станут быстрее перерабатывать древесины, соответственно, выпускать больше углерода, который в ней содержится, а это ускорит и глобальное потепление.

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