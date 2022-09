Сколько муравьев ползает по нашей планете: число сводит с ума

Исследователи задались вопросом, какое количество муравьев одновременно находится на нашей планете.

В статье, опубликованной в понедельник Proceedings of the National Academy of Sciences, количество муравьев на Земле составляет «невообразимое» число.

Ученые из Университета Гонконга проанализировала 489 исследований и пришли к выводу, что общая масса муравьев на Земле составляет около 20 квадриллионов особей.

Эта ошеломляющая сумма — 20 000 000 000 000 000, или 20 000 триллионов — показывает поразительную вездесущность муравьев, даже несмотря на то, что ученые обеспокоены тем, что возможная массовая гибель насекомых может разрушить экосистемы.

Иными словами: если бы всех муравьев вырвать из земли и положить на весы, они бы перевесили всех диких птиц и млекопитающих вместе взятых.

«Это невообразимо», — сказал Патрик Шультайс, ведущий автор исследования, который сейчас работает в Вюрцбургском университете Германии

Мы просто не можем себе представить, например, сколько это — 20 квадриллионов муравьев.

Шультайс добавил, что для подсчета всех этих насекомых — или, по крайней мере, достаточного их количества, чтобы дать надежную оценку, — необходимо объединить данные «тысяч авторов из разных стран» за столетие.

