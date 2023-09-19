Ученые рассказали, сколько работает человеческий мозг после остановки сердца

Несмотря на нарушение сердечной деятельности, существует вероятность того, что неврологическая активность может поддерживаться.

Еще долго после того, как сердце человека останавливается, мозг может продолжать работать.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного под руководством исследователей из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, информирует ScienceAlert.

Продолжение крупного исследования загадочных переживаний смерти выявило потенциальные проблески в сознании пациентов с остановкой сердца, когда медицинский персонал пытается их реанимировать.

Группа специалистов по интенсивной терапии и медицинских специалистов проверила воспоминания и опыт пациентов, поступивших в больницы в США и Великобритании, которые прошли сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Пилотное подисследование собрало данные об активности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и уровне кислорода в мозге во время СЛР, что дало исследователям возможность увидеть угасающий свет десятков умирающих мозгов.

Среди 567 пациентов, отобранных для исследования, у 213 восстановился пульс. Из них только 53 выжили и были выписаны, и только 28 были достаточно здоровы, чтобы участвовать в последующих исследованиях.

Сами цифры показывают, насколько жестокой может быть остановка сердца для организма. В тот момент, когда сердце забывает, как поддерживать устойчивый ритм, кровяное давление резко падает, позволяя углекислому газу и другим отходам накапливаться до токсичных уровней, одновременно удерживая драгоценный кислород в тканях.

В результате клетки выходят из строя одна за другой, и голодные мозговые цепи выходят из строя одними из первых.

Хотя СЛР может обеспечить достаточную циркуляцию крови, чтобы дать нашим системам шанс снова обрести свой ритм, непрямой массаж сердца является плохой заменой насосной функции сердца, при этом шансы на выздоровление неуклонно падают с течением минут.

Мониторинг мозга в режиме реального времени подтвердил возможность того, что, несмотря на нарушение сердечной деятельности, существует вероятность того, что неврологическая активность может поддерживаться: у 40 процентов выживших восстанавливаются относительно нормальные или почти нормальные записи ЭЭГ в течение часа после начала СЛР.

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