Ученые разбивают черепа древним оружием: для чего это нужно

Ученые в рамках экспериментов разбивали черепа древними топорами и другими инструментами, чтобы разгадать тайну серии убийств каменного века.

Об этом сообщает Lad Bible.

Исследователи хотели определить, какое древнее оружие использовалось для убийства 34 человек в пещере в Германии 5000 лет назад, а также для другого убийства в Испании примерно в тот же период времени. Исследователь Мигель Анхель Морено-Ибаньес и его команда создали поддельные черепа из полиуретана, покрытого резиновой кожей.

Они наполнили черепа баллистическим желатином, который действовал как мозговое вещество. После этого они начали бить фальшивые черепа популярными неолитическими орудиями, топором и теслом, а затем отмечали узоры, оставленные каждым инструментом после удара. Следует отметить, что тесло напоминает топор, за исключением того, что у него лезвие перпендикулярно рукоятке, а не параллельно.

Ученый ударил по каждому из семи черепов под разным углом и с разной высоты, чтобы обеспечить разнообразие моделей переломов.

«Используя аналоги человеческого скелета, можно воспроизвести переломы, обнаруженные в археологических записях, и понять, как они образовались. Хотя топоры и тесла — очень похожие орудия-оружия, есть ряд характеристик в узорах разрушения, которые они вызывают, что позволяет различать их. Переломы, нанесенные топором, характеризуются симметричным овальным или каплевидным контуром излома с точкой удара, расположенной примерно в центре перелома»; в то время как «переломы в результате ударов тесла почти во всех случаях имеют одну прямую (точку удара) и одну выпуклую сторону», – сказано в исследовании.

Ученым было непонятно, чем именно били по голове жертв резни в Талхейме и в пещере в Кова Форадада в Испании. Этот эксперимент показал, что рассматриваемые жертвы, скорее всего, были убиты теслами.

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