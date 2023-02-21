Женщина, прогуливаясь на пляже, неожиданно сделала одно из величайших открытий в истории

По ее словам, она «не могла поверить» в случившееся.

В Великобритании археолог Мари Вудс гуляла на пляже и собирала моллюсков, в ходе чего нашла след динозавра, оставленный 166 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Lad Bible.

Это произошло еще в 2021 году на пляже в заливе Бернистон, недалеко от Скарборо. Женщина просто собирала моллюсков для ужина, но её внимание привлек неизвестный след. По итогу эта прогулка стала одной из важнейших в её жизни.

Исследование показало, что след принадлежит мегалозавру, который около 166 миллионов лет назад остановился в этом месте для отдыха. Спустя два года след выставили в Музее Ротонды Скарбор.

Считается, что это самый большой след динозавра, ходящего на двух ногах, когда-либо найденный на территории современного Йоркшира. Соответственно, это одно из величайших открытий динозавров в британской истории.

Изучая размер следа, ученые пришли к выводу, что это динозавр-мясоед длиной около 9 метров. Мегалозавр жил в среднеюрском периоде и уже давно исчез, но ученые по всему миру находят окаменелости, связанные с ним.

Любопытно, что Вудс – не первый человек, который нашел этот окаменевший след. Так, местный коллекционер Роб Тейлор обратил на него внимание за 5 месяцев до археолога, но не придал ему значения.

После того, как женщина нашла этот след, она связалась со специалистами по динозаврам. По словам палеонтолога Дина Ломакса, след был в «хрупком состоянии» и рисковал быть «потерянным в море».

«Я не могла поверить в то, на что смотрела, мне пришлось пересмотреть свои взгляды. Когда я гуляла с друзьями, я видела несколько отпечатков меньшего размера, но ничего подобного», – поделилась Вудс.

Massive Dinosaur Footprint Left Over 160 Million Years Ago Found In UK https://t.co/rZ8tQUgLq5 pic.twitter.com/nt2rxBBJnt — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 16, 2023

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