Ученые разработали прибор для быстрого поиска внеземной жизни

Biofinder обнаруживает мельчайшие следы органических соединений, анализируя флуоресценцию. Устройство работает при солнечном свете на расстоянии нескольких метров, записывает видео и может быстро сканировать большую площадь.

Исследователи создали инструмент, который быстро сканирует поле и обнаруживает следы органической жизни. Об этом сообщила пресс-служба Гавайского университета в Маноа.

Исследователи объясняют, что большинство биологических веществ имеют сильные органические флуоресцентные сигналы, которые могут быть обнаружены специальными сканирующими камерами. С помощью этого эффекта можно обнаружить аминокислоты, окаменелости, отложения, растения, бактерии, белки и липиды.

Чтобы подтвердить эффективность устройства, исследователи проанализировали окаменелости рыб возрастом 34 и 56 миллионов лет из формации Грин-Ривер.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports, показало, что все окаменелости рыб, изученные десятки миллионов лет спустя, по-прежнему содержат значительное количество материала, который можно обнаружить с помощью биофлуоресценции.

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