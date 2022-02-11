Глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике — ученые

Эксперты заявили, что таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может подвергнуть население Арктики воздействию радона, который является одной из главных причин распространения рака.

Ученые из Лидского университета в Великобритании выяснили, что глобальное потепление вызывает таяние вечной мерзлоты. В результате люди и животные, проживавшие в Арктике будут подвергаться воздействию очень токсичного радона.

Этот радиоактивный элемент не имеет запаха и цвета. Существует чаще в форме газа, вызывая большое количество онкологических заболеваний по всему миру. По словам ученых, вечная мерзлота действует как своеобразный барьер, который не дает газу вырваться наружу из-под земли. Однако изменения климата ослабляют эту защиту.

По словам ученых, примерно 42 процента вечной мерзлоты уже к 2050 году растает, из-за чего радон начнет проникать в местные здания. Так, в подвалах таких зданий концентрация газа будет увеличиваться в 100 раз за семь лет.

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