Ученые разработали способ для избавления от шрамов

Ученые выяснили, что уже через 4 месяца после трансплантации волосяных фолликулов защитный слой на рубцах увеличивается до нормального размера.

Рубцы на коже можно удалить разными способами, но лучший эффект обеспечивался только хирургическими методами. Оказалось, что для этого можно использовать совершенно инновационный метод.

Об этом сообщает New Atlas.

Ученые выяснили, что кожа с большим количеством волосяных фолликулов заживает быстрее, а шрамов на ней становится меньше. Волосяные фолликулы существенно ускоряют процесс заживления при пересадке в относительно свежие поврежденные ткани.

Английские исследователи из Имперского колледжа проводили эксперименты, как может трансплантация волосяных фолликулов уменьшить или устранить существующие шрамы.

Оказалось, что гены, способствующие росту кровеносных сосудов и нормальных клеток кожи, в рубцовой ткани экспрессировались больше, а гены, ответственные за образование рубцов — экспрессировались меньше. В результате ученые выяснили, что уже через 4 месяца после трансплантации количество сосудов в рубцовой ткани испытуемых почти полностью сравнялось с количеством сосудов в здоровой коже.

Таким образом уже через 6 месяцев после трансплантации кожный покров над рубцом увеличился в толщине и почти достиг той же толщины, что и эпидермис неповрежденной кожи. Теперь специалисты пытаются разгадать механизм, в надежде, что смогут воспроизвести эффект уменьшения рубцов и избежать роста волос на этих участков.

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