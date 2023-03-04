Ученые сделали интересное открытие, связанное с социальной жизнью фламинго

Розовый цвет – не всё, что достойно внимания в этих животных.

Ученые поделились подробностями касаемо очень интересной, но в то же время сложной социальной жизни фламинго.

Об этом сообщает Inverse.

Обычно люди полагают, что единственная черта фламинго, заслуживающая нашего внимания – это их розовый цвет и то, что они стоят на одной лапке. Однако исследователям есть чем вас удивить.

На протяжении более 10 лет профессор психологии животных из Эксетерского университета Пол Роуз и его коллеги наблюдают за поведением фламинго. Длительные исследования позволили установить, что этим птицам свойственно построение сложных социальных связей.

Сперва специалисты полагали, что эти животные могут поддерживать только слабые социальные связи с другими членами стаи. Однако после серии наблюдений оказалось, что наши представления о фламинго были ограниченными.

По словам Роуз, во время начала исследования предполагалось, что фламинго поддерживают только слабые связи с другими членами стаи. Однако результаты его команды показывают, что эти птицы имеют разные личности, а также отношения.

В частности, ученые выделили большую тройку их поведенческих характеристик: агрессивность, открытость и покорность. Фламинго формируют подгруппы внутри миллионных стай, исходя из манеры их поведения. Иначе говоря, для этих существ важен темперамент.

Предполагается, что эти птицы являются так называемым колониальным облигатным видом, что означает, что они все делают как стая.

«Было действительно увлекательно видеть, насколько сложной была социальная жизнь этих животных… Люди знают, что они розовые и стоят на одной лапке. Но на самом деле, я думаю, это исследование показывает, что зоопарки действительно должны заботиться о своих социальных группах, потому что социальные группы действительно влияют на то, что могут делать птицы», – поделился Роуз.

По мнению ученых, зоопаркам следовало бы содержать более крупные стаи. Это позволило бы фламинго выбрать себе друзей и создать более сильную большую группу.

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