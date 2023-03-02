В США рыбака окружили сотни акул

По словам очевидца, он никогда не видел ничего подобного.

Возле побережья Венеции (штат Луизиана, США) лодку рыбаком окружили сотни акул, потому что возле нее находилась их добыча.

Об этом сообщает New York Post.

По словам рыбака Диллона Мэя, он вышел в море на лодке, чтобы словить желтого тунца. В процессе он заметил бурление на поверхности воды и подумал, что это стая тунца.

«Потом мы увидели, что это были акулы, охотившиеся на мелкую рыбу, ничего подобного раньше мы не видели. Лодок с креветками тоже не было поблизости!», – сказал он.

Хищники использовали свое преимущество и успешно прижали свою добычу ко дну лодки.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые показали «самую большую в истории» белую акулу.