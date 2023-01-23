Ученые сделали новые открытия в древнегреческом «затерянном городе» в Греции

Долгое время город был описан только в греческих мифах и исторических текстах.

Археологи провели новые раскопки на территории древнегреческого города-государства Тенея, где располагается современный муниципалитет Коринф (Греция).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Долгие века Тене была затерянным городом, описанным только в греческих мифах и исторических текстах. Также его можно найти в тексте географа II века нашей эры Павсания, который утверждает, что город построили троянские военнопленные примерно в 1100 году до нашей эры.

Однако в 1984 году его случайно открыли. Местные жители наткнулись на древний саркофаг, копая колодец, и сообщили об этом археологам. Это место уже было известно мародерам и незаконным контрабандистам древностей, что привело к крупномасштабным раскопкам в 2013 году под руководством археолога Элена Коркас, чтобы защитить это место от дальнейшего ущерба.

Недавние Коркас и Управление доисторических и классических древностей Министерства культуры и спорта вновь провели здесь раскопки, во время чего выявили размеры заселенной территории города, а также множество новых открытий.

Исследовано четыре участка раскопок, в ходе которых нашли большое общественное здание римского периода площадью 156 квадратных метров. Оно имеет сложную каменную кладку и содержит тайник с 18 серебряными и медными монетами, а также железную кирку, железный ключ, стилус, римскую керамику, светильники, вотивные статуэтки с изображением птиц, лошадей и других животных, а также тайник с 2100 монетами в здании среди римских магазинов и другие предметы.

Помимо этого нашли подпорную стену длиной 18 м, сложенную из прямоугольных обработанных камней. Стену могли разрушить во времена Римской империи, чтобы построить большую цистерну, которая, вероятно, была основным источником водоснабжения города в римский период.

«Курсор» сообщал, что ученые нашли поселение охотников-собирателей каменного века, которому более 10 тысяч лет.