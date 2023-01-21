Найдено поселение охотников-собирателей каменного века, которому более 10 тысяч лет

Археологи из Честерского университета нашли поселение охотников-собирателей каменного века, когда проводили раскопки вблизи Скарборо (Англия).

Об этом сообщает University of Chester.

Во времена мезолита, или «среднего каменного века», поселение находилось на берегу острова, расположенного в древнем озере. Последнее тысячелетиями было погребено под толстыми отложениями торфа, которые постепенно погребли и сохранили это место.

В ходе раскопок удалось множество артефактов, в том числе следы животных, на которых охотились, их останки, инструменты и оружие из кости и рога, а также редкие следы обработки дерева.

«Редко можно найти такой старый материал в таком хорошем состоянии. Мезолит в Британии был до появления глиняной посуды или металлов, поэтому обнаружение органических остатков, таких как кости, рога и дерево, которые обычно не сохраняются, невероятно важны для того, чтобы помочь нам реконструировать жизнь людей», ‒ сказал доктор Ник Овертон из Манчестерского университета.

Более внимательный анализ костей животных показал, что люди охотились на лосей, благородных оленей, бобров и водоплавающих птиц. Их разделывали, а части преднамеренно бросали в заболоченные земли вокруг поселения.

Несколько костяных и роговых орудий, вероятно были украшены и были разобраны перед тем, как быть захороненными в заболоченных местах. Это говорит о том, что жители считали охоту и разделку добычи священным актом и имели строгие правила обращения с останками и предметами животных.

«Люди часто думают, что доисторические охотники-собиратели жили на грани голодной смерти, перемещаясь с места на место в бесконечных поисках пищи, и что только с появлением земледелия люди вели более оседлый и стабильный образ жизни. Но здесь у нас есть люди, населяющие богатую сеть мест и сред обитания, тратящие время на украшение объектов и заботящиеся о том, как они избавляются от останков животных и важных артефактов», ‒ поделился доктор Эми Грей Джонс из Честерского университета.

По его словам, охотники-собиратели не были людьми, только борющимися за выживание. На самом деле они были прекрасно осведомлены об окружающем их ландшафте, поведении и среде обитания различных видов животных, обитавших возле них.

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