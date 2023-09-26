Ученые сделали открытие о Вселенной, противоречащее теории Эйнштейна

Во словам исследователей, большие космические структуры, такие как скопление галактик, растут медленнее, чем предполагает общая теория относительно...

Ученые из Мичиганского университета сделали поразительное открытие, которое может пересмотреть наши представления о космическом росте и теории относительности.

Результаты исследования публикует портал Physical Review Letters.

В частности, исследователи обнаружили, что большие космические структуры, такие как скопление галактик, растут медленнее, чем предполагает общая теория относительности.

Астрофизики выяснили, что темная энергия, ускоряющая глобальное расширение Вселенной, угнетает рост космической структуры. Это подавление становится более заметным, чем предполагалось ранее.

Основное открытие состоит в том, что разница в темпах роста космических структур становится более заметной с течением времени. Это может указывать на необходимость просмотра или добавления к стандартной модели физики.

«Мы были удивлены высокой статистической значимостью аномального подавления роста. Вселенная, кажется, пытается нам что-то сказать», - отметил профессор физики Драган Хутерер.

Как сообщал Курсор, ученые назвали фактор возможного существования жизни на других планетах. По мнению исследователей, инопланетная жизнь способна развиться на космических объектах, где царят разнообразные химические элементы, кроме углерода, на котором основана жизнь на Земле.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как космос влияет на человеческое тел.

Напомним, что астрономы обнаружили более 20 таинственных радиосигналов из космоса.

Ранее Курсор писал о том, что астрономы обнаружили более 20 таинственных радиосигналов из космоса. Таким образом они удвоили известное количество этих загадочных радиосигналов, прилетающих к нам из далеких галактик.