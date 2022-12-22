Ученые сделали уникальное открытие, связанное с картиной Леонардо да Винчи

В рамках нового масштабного исследования эксперты обнаружили грибы, которые скрывал культовый автопортрет Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает Forbes.

Ученые в процессе изучения шедевра зафиксировали многие любопытные вещи, а также обнаружили новый вид дрожжей, скрывающийся на картине. Эти дрожжи отличатся от плесени тем, что они являются своего рода колонизаторами сухих субстратов (например, домашней пыли и мумифицированных останков).

Новый вид дрожжей рода Blastobotrys зафиксировали на легендарном автопортрете итальянского эрудита эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, созданном в 1515 году. Ученые решили назвать новый вид дрожжей в честь итальянского художника, потому что эти существа были обнаружены именно на его работе.

Новый вид дрожжей назвали Blastobotrys davincii. Помимо того, что грибы нашли на автопортрете, они обязаны своим названием тому факту, что Леонардо да Винчи, помимо всего прочего, – увлеченный натуралист и геолог.

Отметим, что автопортрет, который традиционно приписывают Леонардо да Винчи, называется «Туринский автопортрет». Он хранится в Королевской библиотеке в Турине (Турин). Есть версия, что он был создан художником в 60-летнем возрасте.

Автопортрет нарисован сангиной на бумаге и изображает голову пожилого мужчины в трехчетвертном повороте в правую сторону. Его выполнили тонкими линиями, штриховкой слева направо, как и рисовал Леонардо. У бумаги несколько коричневатый оттенок от солей железа, которые накопились со временем из-за влажности. Сейчас не экспонируется из-за хрупкости.

Эта легендарная и всемирно известная работа, но вокруг нее до пор ведутся споры. Связано это с тем, что идентифицировали портрет лишь в XIX веке на основе того, что он был схожим с изображением Леонардо в образе Платона на фреске Рафаэля «Афинская школа», и имел высокое стилевое качество работы.

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