Астрофизики изобрели новый метод поиска космических кораблей инопланетян

Имеющиеся интерферометры могут засечь объект на расстоянии более 326 тысяч световых лет, то есть втрое больше диаметра Млечного Пути.

Астрофизики из США придумали новый способ поиска космических кораблей инопланетян. Для этого предлагается использовать не только привычные радиотелескопы, но и гравитационные сенсоры.

Об этом пишет PortalTele.

Отмечается, что этот способ основывается на предположении, что человечество не одиноко во вселенной, просто земные инструменты еще недостаточно совершенны, чтобы найти свидетельство инопланетной жизни.

Идея состоит в том, что достаточно развитая цивилизация способна построить космический корабль больших размеров и с большой массой. Его ускорение может повлечь за собой гравитационные волны, которые люди уже научились фиксировать с помощью детекторов. Кроме того, такие приборы осматривают сразу все небо, а не небольшой участок, как оптические или радиотелескопы.

Пока, конечно, это только идея. Однако она не нарушает законы физики, а следовательно, чисто технически может быть реализована.

Судя по расчетам, имеющиеся интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA могут засечь корабль инопланетян на расстоянии более 326 тысяч световых лет, то есть втрое больше диаметра Млечного Пути (около 106 тысяч световых лет). Однако для этого гипотетический корабль должен иметь массу десяти Юпитеров и ускоряться до 1/10 скорости света. А вот объект размером с Меркурий можно обнаружить в радиусе всего 32 световых лет при той же скорости.

А если технология «пузыря Алькубьерре» когда-нибудь станет реальной, то такие корабли тоже будут создавать мощные гравитационные волны, которые можно будет отслеживать с гигантского расстояния.

Как сообщал Курсор, израильский астрофизик объяснил, почему инопланетяне не хотят контактировать с людьми. По словам Амри Ванделя, для представителей инопланетных цивилизаций, если они существуют, земляне не являются разумной расой.

Также Курсор писал о том, что ученые объяснили, почему инопланетяне никогда нас не захватят. Причина в том, что инопланетяне ищут конкретные типы звезд. А звезда нашей галактики, Солнце, просто не подходит им.