Ученые узнали, почему женщины стареют раньше мужчин

Ученые Венского университета выяснили, почему признаки старения проявляются у женщин раньше, чем у мужчин.

Ученые из Венского университета выяснили, почему женщины стареют раньше, чем мужчины. Как оказалось, во всем виновата менопауза, которая ухудшает у женщин эластический свойства кожи.

Сообщается, что ученые провели наблюдение за 600 людьми разного пола в возрасте от 26 до 90 лет. Как оказалось, лица начали изменяться в период от 40 до 50 лет. Однако женщины старели в два раза быстрее, чем мужчины.

По словам ученых, в этот период организм женщины активно выделяет эстроген, а потому выработка коллагена сильно ухудшается. В результате кожа лица теряет эластичность и начинает выглядеть хуже. Но в течение десяти лет выработка эстрогена нормализуется, а потому темп старения снижается.

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